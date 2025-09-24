На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пациент психбольницы напал на сопровождавших его санитарок и избил их

В Нижнем Новгороде две санитарки пострадали при нападении пациента психбольницы
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Нижнем Новгороде пациент психиатрической клиники проявил агрессию к медработницам. Об этом сообщает госинспекция труда по региону.

Инцидент произошел в ГБУЗ НО «КПБ №1 г. Нижнего Новгорода». По данным ведомства, две санитарки сопровождали мужчину из процедурного кабинета в палату. В какой-то момент подопечный напал на женщин и нанес несколько ударов в область головы.

После произошедшего санитарок госпитализировали в другое медучреждение. Что именно стало причиной агрессии, не уточняется.

На данный момент сотрудники госинспекции ожидают заключения специалистов о степени тяжести травм. Сотрудникам ведомства предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

До этого в Иркутске местные жители рассказали о бывшем пациенте психлечебницы, который пугал соседей. Мужчина часто ведет себя неадекватно, например, гуляет по району с одеялом на голове, размахивает ножом или пристает к детям.

Ранее москвича, выбросившего жену и ребенка в окно, отправили в психиатрическую клинику.

