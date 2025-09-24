Петербуржец едва не лишился полового органа в пьяной ссоре с супругой

Mash: в Петербурге мужчина травмировал ножом половой орган в конфликте с женой

Жителю Петербурга понадобилась помощь медиков после ссоры с возлюбленной. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

Инцидент произошел на Дачном проспекте. По данным Telegram-канала, пара выпивала, в какой-то момент между мужчиной и супругой произошел конфликт.

Во время ссоры петербуржец якобы сам упал на нож, из-за чего получил травму полового органа. Соответствующую версию произошедшего мужчина рассказал полиции позже.

Медики, которых на место вызвал сам пострадавший, госпитализировали его. Специалисты провели все необходимые манипуляции, благодаря которым удалось спасти пациента.

«Он находится в состоянии средней степени тяжести в больнице», – сообщается в публикации.

После того как ему оказали помощь, он снова рассказал версию о том, что упал на нож, супруга каких-либо травм ему не наносила.

Женщину тем временем направили в отделение полиции, где на нее составили протокол по статье о мелком хулиганстве.

