Почта России начала проверку после инцидента с посылкой в Петербурге

РЕН ТВ: Почта России начала проверку после задымления в отделении в Петербурге

Почта России начала проверку по факту инцидента в одном из отделений в Петербурге. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу компании.

Там уточнили, что в отделении произошло задымление. Никто из сотрудников не пострадал.

«Также все отправления целы. Сотрудники Почты России оказывают содействие следственным органам, которые проводят проверку», — говорится в сообщении.

О происшествии сообщила «Фонтанка», ссылаясь на слова очевидцев. По их данным, сотрудники полиции и пожарные прибыли к почтовому отделению в Петербурге, причиной стала подозрительная посылка.

В свою очередь Telegram-канал 112 рассказал, что персонал успел эвакуироваться до приезда спасателей, поэтому в результате взрыва никто не пострадал. По данным источника, ранее в отделение пришел мужчина, отправил пять посылок на свое же имя на разные адреса в Татарстан. Одна из них взорвалась. Источник также сообщал, что к зданию почты прибыли саперы.

