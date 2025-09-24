На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно возможное содержимое взорвавшейся посылки в Санкт-Петербурге

78: во взорвавшейся посылке на почте в Петербурге была банка из-под БАДов
Shutterstock

По предварительной информации, в посылке, которую собирались отправить в почтовом отделении на проспекте Обуховской Обороны в Санкт-Петербурге, сработало самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает телеканал «78».

По информации телеканала, масштаб разрушений неизвестен. По предварительным данным, в результате произошедшего никто не пострадал, из здания были эвакуированы 10 человек.

Также телеканал «78» сообщает, что в посылке могла находиться банка с неизвестным содержимым, внутри которой что-то подорвалось. Полиция и взрывотехники изъяли банку, установив, что она была из-под БАДов.

О происшествии сообщила «Фонтанка», ссылаясь на слова очевидцев. По их данным, сотрудники полиции и пожарные прибыли к почтовому отделению в Петербурге, причиной стала подозрительная посылка.

В свою очередь Telegram-канал 112 рассказал, что персонал успел эвакуироваться до приезда спасателей, поэтому в результате взрыва никто не пострадал. По данным источника, ранее в отделение пришел мужчина, отправил пять посылок на свое же имя на разные адреса в Татарстан. Одна из них взорвалась. Источник также сообщал, что к зданию почты прибыли саперы.

Ранее на окраине Волгограда прозвучали взрывы.

