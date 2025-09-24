На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Полиция прибыла на почту в Петербурге, где произошел взрыв

Полиция прибыла к отделению почты в Петербурге из-за подозрительной посылки
alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники полиции и пожарные прибыли к почтовому отделению в Петербурге, причиной стала подозрительная посылка. Об этом сообщает «Фонтанка», ссылаясь на слова очевидцев. По данным МЧС, в здании произошел «хлопок».

В свою очередь Telegram-канал «112» сообщает, что персонал успел эвакуироваться до приезда спасателей, поэтому в результате взрыва никто не пострадал. По данным источника, ранее в отделение пришел мужчина, отправил пять посылок на свое же имя на разные адреса в Татарстан. Одна из них взорвалась.

Источник также сообщал, что к зданию почты прибыли саперы.

В апреле в Ханты-Мансийске в жилом многоквартирном доме произошел мощный взрыв, разрушивший две квартиры. 30 апреля стало известно, что причиной взрыва была детонация самодельной бомбы. Сотрудники ФСБ установили, что граждане Украины и Белоруссии готовили покушение против военнослужащего. Чтобы собрать бомбу, они сняли квартиру посуточно. Во время сборки взрывчатки что-то пошло не так, и она внезапно детонировала.

Ранее на Камчатке подросток ограбил отделение почты на 650 тысяч рублей.

