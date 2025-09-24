В аэропорту Краснодара сняли ограничения

Аэропорт Краснодара снял ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщается в Telegram-канале воздушной гавани.

«Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», — сказано в сообщении, опубликованном в 17:55 мск.

До этого в пресс-службе воздушной гавани предупреждали, что в случае продления ограничений до 18:00 вылеты будут перенесены на завтрашний день в связи с режимом работы аэропорта с 9:00 до 19:00.

Днем 24 сентября глава Туапсинского округа Краснодарского края Сергей Бойко сообщил, что в акватории Черного моря были замечены безэкипажные катера. Они появились неподалеку от Туапсе. В связи с этим местных жителей и туристов призвали покинуть прибрежную полосу.

В тот же день Новороссийск в Краснодарском крае подвергся атаке украинских дронов. Губернатор региона Вениамин Кондратьев рассказал, что удары наносились по центральной части населенного пункта. В результате пять жилых домов и здание гостиницы получили повреждения. Пострадали пять человек, из них не выжили двое.

Ранее в аэропортах Москвы задержали и отменили более 200 рейсов.