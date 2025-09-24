На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В учебном заведении на Кубани при атаке дронов детей не выпустили из аудиторий

В Новороссийске ученикам Морской Академии не дали эвакуироваться при атаке БПЛА
true
true
true
close
Shutterstock

Учеников Морской Академии в городе Новороссийске во время атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) не выпускали из поточных аудиторий с остеклением от пола до потолка. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП Новороссийск» со ссылкой на подписчика.

В материале говорится, что руководство учебного заведения не давало команды эвакуировать детей. В связи с этим учеников не только не отпустили домой, но и оставили сидеть в аудиториях.

«Дозвонились на горячую линию города — они сказали, что не могут повлиять на них (руководство Морской Академии — «Газета.Ru»)», — отмечается в публикации.

Из нее следует, что детей отпустили домой только после многочисленных звонков от родителей.

Украинские дроны атаковали Новороссийск днем 24 сентября. Удары наносились по центральной части города. В результате пострадали девять человек, двоих из них спасти не удалось. Трое раненых находятся в тяжелом состоянии, еще трое — в состоянии средней степени тяжести.

На фоне произошедшего в населенном пункте ввели режим чрезвычайной ситуации. На базе Технико-экономического лицея был развернут стационарный пункт временного размещения.

Ранее в Новороссийске из-за атаки БПЛА загорелась крыша многоквартирного дома.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами