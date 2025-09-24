В учебном заведении на Кубани при атаке дронов детей не выпустили из аудиторий

В Новороссийске ученикам Морской Академии не дали эвакуироваться при атаке БПЛА

Учеников Морской Академии в городе Новороссийске во время атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) не выпускали из поточных аудиторий с остеклением от пола до потолка. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП Новороссийск» со ссылкой на подписчика.

В материале говорится, что руководство учебного заведения не давало команды эвакуировать детей. В связи с этим учеников не только не отпустили домой, но и оставили сидеть в аудиториях.

«Дозвонились на горячую линию города — они сказали, что не могут повлиять на них (руководство Морской Академии — «Газета.Ru»)», — отмечается в публикации.

Из нее следует, что детей отпустили домой только после многочисленных звонков от родителей.

Украинские дроны атаковали Новороссийск днем 24 сентября. Удары наносились по центральной части города. В результате пострадали девять человек, двоих из них спасти не удалось. Трое раненых находятся в тяжелом состоянии, еще трое — в состоянии средней степени тяжести.

На фоне произошедшего в населенном пункте ввели режим чрезвычайной ситуации. На базе Технико-экономического лицея был развернут стационарный пункт временного размещения.

Ранее в Новороссийске из-за атаки БПЛА загорелась крыша многоквартирного дома.