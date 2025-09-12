Ревнивый челябинец поджег дом с беременной сожительницей и их детьми

В Челябинской области мужчину осудили за поджог дома с беременной сожительницей

Житель Челябинской области стал фигурантом уголовного дела после поджога дома со своей семьей. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в городе Троицк, на улице Чкалова. В этот день дома находились его беременная сожительница, дети пары в возрасте четырех и десяти лет, 61-летняя мать.

Пьяный мужчина приревновал возлюбленную и решил поджечь здание. Когда огонь охватил здание, очевидцы помогли семье эвакуироваться.

«В результате преступных действий фигуранта причинен ущерб на сумму свыше 590 тыс. рублей», – сообщается в публикации.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе и об умышленном повреждении чужого имущества.

Суд приговорил фигуранта к девяти годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.

