Ревнивый челябинец поджег дом с беременной сожительницей и их детьми

В Челябинской области мужчину осудили за поджог дома с беременной сожительницей
Freepik.com

Житель Челябинской области стал фигурантом уголовного дела после поджога дома со своей семьей. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в городе Троицк, на улице Чкалова. В этот день дома находились его беременная сожительница, дети пары в возрасте четырех и десяти лет, 61-летняя мать.
Пьяный мужчина приревновал возлюбленную и решил поджечь здание. Когда огонь охватил здание, очевидцы помогли семье эвакуироваться.

«В результате преступных действий фигуранта причинен ущерб на сумму свыше 590 тыс. рублей», – сообщается в публикации.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе и об умышленном повреждении чужого имущества.

Суд приговорил фигуранта к девяти годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.

До этого жительница Уфы лишилась дома из-за экс-возлюбленного. Ревнивец пришел в жилье с ножом и потребовал, чтобы она была с ним и больше ни с кем. Женщина бросилась бежать, поймала машину и, вернувшись домой, заметила, что он сгорел.

Ранее 19-летняя россиянка подожгла квартиру ради хайпа в соцсетях.

