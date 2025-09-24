Три человека пострадали при стрельбе в здании иммиграционной полиции в США

В Далласе при стрельбе в отделении иммиграционной полиции ранены три человека

В отделении иммиграционной и таможенной полиции Далласа (американский штат Техас) произошла стрельба, в результате которой пострадали не менее трех человек. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники.

Инцидент произошел утром в среду, 24 сентября. Как заявила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм, в результате случившегося было «множества раненых и погибших». По ее словам, стрелок мертв. Источники телеканала сказали, что он умер от огнестрельного ранения, нанесенного самому себе.

Министр также заявила, что мотивы злоумышленника пока остаются неясными. Вместе с тем она отметила, что сотрудники иммиграционной и таможенной полиции Соединенных Штатов сталкиваются «с беспрецедентным насилием».

«Этому необходимо положить конец», — добавила Ноэм.

На прошлой неделе в американском штате Нью-Гэмпшир произошла трагедия во время свадебного торжества — в загородный клуб, где проходило мероприятие, ворвался вооруженный мужчина и начал стрелять. В результате атаки одного человека спасти не удалось, еще несколько получили ранения.

Ранее в Военно-морской академии в США произошла стрельба.