На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Три человека пострадали при стрельбе в здании иммиграционной полиции в США

В Далласе при стрельбе в отделении иммиграционной полиции ранены три человека
close
Noah Berger/AP

В отделении иммиграционной и таможенной полиции Далласа (американский штат Техас) произошла стрельба, в результате которой пострадали не менее трех человек. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники.

Инцидент произошел утром в среду, 24 сентября. Как заявила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм, в результате случившегося было «множества раненых и погибших». По ее словам, стрелок мертв. Источники телеканала сказали, что он умер от огнестрельного ранения, нанесенного самому себе.

Министр также заявила, что мотивы злоумышленника пока остаются неясными. Вместе с тем она отметила, что сотрудники иммиграционной и таможенной полиции Соединенных Штатов сталкиваются «с беспрецедентным насилием».

«Этому необходимо положить конец», — добавила Ноэм.

На прошлой неделе в американском штате Нью-Гэмпшир произошла трагедия во время свадебного торжества — в загородный клуб, где проходило мероприятие, ворвался вооруженный мужчина и начал стрелять. В результате атаки одного человека спасти не удалось, еще несколько получили ранения.

Ранее в Военно-морской академии в США произошла стрельба.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами