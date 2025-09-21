В США мужчина устроил стрельбу на свадьбе

NYP: в США несколько человек пострадали во время стрельбы на свадьбе

В штате Нью-Гэмпшир (США) произошла трагедия во время свадебного торжества — в загородный клуб, где проходило мероприятие, ворвался вооруженный мужчина и начал стрелять. Об этом сообщила New York Post.

В результате стрельбы одного человека спасти не удалось, еще несколько получили ранения. Издание сообщило, что один пострадавший с огнестрельным ранением был доставлен в больницу. Кроме того, шестерых участников праздника госпитализировали с травмами, которые они получили непосредственно в хаосе, начавшемся после нападения.

Газета уточнила, что преступника удалось задержать. Сейчас полиция устанавливает его мотивы и то, был ли кто-то конкретной целью вооружённого мужчины.

Накануне неизвестный открыл стрельбу по офису местного отделения телекомпании ABC в Сакраменто (штат Калифорния). В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в Северной Осетии на свадьбе гость с пистолетом случайно попал девочке в глаз.