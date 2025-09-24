На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На складе в Ростовской области произошел пожар площадью 800 «квадратов»

МЧС РФ: в городе Шахты на складе произошел пожар площадью 800 квадратных метров
true
true
true

Пожар произошел на складе в городе Шахты, расположенном в Ростовской области. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления МЧС РФ.

Информация о возгорании поступила в экстренные службы в 15:24 (совпадает с мск). По данным ведомства, огонь распространился на площади 800 квадратных метров.

«К тушению пожара привлечены <...> 57 человек, 19 единиц техники», — говорится в заявлении.

Из них 40 специалистов и 12 единиц техники направило МЧС РФ. К текущему моменту огнеборцы локализовали возгорание.

22 сентября Telegram-канал Amur Mash сообщил, что в городе Хабаровске во второй раз загорелось здание Театра музыкальной комедии. Прошлой осенью театр сгорел дотла, поэтому труппе приходится выступать на других площадках. Тогда уцелело только административное здание, именно в нем вспыхнул огонь в этот раз.

На место происшествия выезжали сотрудники экстренных служб. О причинах возгорания не сообщалось. При этом журналисты выяснили, что в театре были проблемы с охраной — в прошлом на крыше здания замечали подростков.

Ранее в Липецкой области пламя охватило крышу жилого дома.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами