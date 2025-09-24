На складе в Ростовской области произошел пожар площадью 800 «квадратов»

Пожар произошел на складе в городе Шахты, расположенном в Ростовской области. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления МЧС РФ.

Информация о возгорании поступила в экстренные службы в 15:24 (совпадает с мск). По данным ведомства, огонь распространился на площади 800 квадратных метров.

«К тушению пожара привлечены <...> 57 человек, 19 единиц техники», — говорится в заявлении.

Из них 40 специалистов и 12 единиц техники направило МЧС РФ. К текущему моменту огнеборцы локализовали возгорание.

22 сентября Telegram-канал Amur Mash сообщил, что в городе Хабаровске во второй раз загорелось здание Театра музыкальной комедии. Прошлой осенью театр сгорел дотла, поэтому труппе приходится выступать на других площадках. Тогда уцелело только административное здание, именно в нем вспыхнул огонь в этот раз.

На место происшествия выезжали сотрудники экстренных служб. О причинах возгорания не сообщалось. При этом журналисты выяснили, что в театре были проблемы с охраной — в прошлом на крыше здания замечали подростков.

Ранее в Липецкой области пламя охватило крышу жилого дома.