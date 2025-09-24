Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил 31 декабря 2026 года выходным днем. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году», — говорится в сообщении.

В пресс-службе кабмина пояснили, что Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2026 году. В рамках изменений новогодние праздники в начале 2026 года продлятся 12 дней: 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье, из-за чего их было решено перенести на пятницу, 9 января, и четверг, 31 декабря , соответственно. Кроме того, выходным будет 31 декабря 2026 года.

22 сентября председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов напомнил, что 4 ноября по Трудовому кодексу РФ является нерабочим праздничным днем. Однако в 2025 году праздник выпадает на вторник, в связи с чем правительство России предусмотрело изменения в производственном календаре ближайших к празднику дней. Так, суббота 1 ноября будет рабочим днем, а выходной с субботы переносится на понедельник.

Юрист Дарья Ерзина рассказала, что в декабре количество рабочих дней составит 22, при этом отдыхать граждане будут 9 дней.

Ранее в Госдуме рассказали россиянам, как устроить «мини-каникулы», не оформляя долгий отпуск.