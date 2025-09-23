В Госдуме рассказали россиянам, как устроить «мини-каникулы», не оформляя долгий отпуск

Россияне смогут в ноябре 2025-го выстроить отдых в начале месяца так, чтобы устроить «мини-каникулы», не оформляя отпуск, заявил «Газете.Ru» депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

«Месяц начнется с праздничного блока: День народного единства, который отмечается 4 ноября, в этом году выпадает на вторник. По постановлению правительства перенос выходного с субботы 1 ноября даст жителям страны еще один день отдыха – понедельник 3 ноября. В итоге первая рабочая неделя будет совсем короткой: впереди окажется сразу три дня подряд – 2, 3 и 4 ноября – когда не нужно выходить на работу. Для тех, у кого пятидневный график, это фактически мини-каникулы на стыке осени и зимы. Есть и обратная сторона. Суббота, 1 ноября, становится рабочим днем, но в сокращенном формате: на час меньше по закону о предпраздничных днях. Поэтому конец октября и начало ноября сливаются в непривычный режим, когда после рабочей субботы идет сразу длинный отдых», — сказал он.

Депутат назвал ноябрь удобным месяцем, чтобы уйти в отпуск.

«После праздничного блока наступает стандартный ритм: будут полные рабочие недели с понедельника по пятницу, а затем снова два дня отдыха. Всего в ноябре насчитывается 19 рабочих дней и 11 выходных и праздничных. Для тех, кто работает по шестидневке, расклад несколько иной: перенос выходного с 1 ноября на 3 ноября в этом случае не действует, и понедельник 3 ноября остается рабочим, но сокращенным. Зато праздничный вторник, 4 ноября, общий для всех. Многие уже привыкли использовать подобные стыки для отпуска. В ноябре это особенно удобно: если взять отпуск с 5 по 7 ноября, то получится отдых на целых восемь дней подряд – с 2 по 9 ноября. При этом в счет отпуска уйдут всего три календарных дня, так как праздничный 4 ноября и так исключается из расчета. Такой вариант часто выбирают те, кто хочет «передохнуть» перед длинной зимой, но не тратить на это слишком много дней из годовой квоты», — сказал он.

Говырин добавил, что ноябрь уступает летнему периоду по размеру заработных плат.

«Есть и другая стратегия – продлить себе отдых в начале месяца за счет 1 ноября. Если оформить отгул или отпуск на этот день, получится четыре подряд дня – с 1 по 4 ноября. Это особенно актуально для тех, у кого рабочая суббота воспринимается как лишняя нагрузка. Вопрос, выгодно ли брать отпуск именно в ноябре, упирается в цель. С точки зрения количества свободных дней на минимальные затраты отпускных – да, это один из лучших месяцев в году. Но если рассматривать только размер выплат, то ноябрь уступает: праздничные дни в оплату не входят, и итоговая сумма может оказаться меньше, чем за аналогичный период летом», — сказал он.

