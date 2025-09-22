В Госдуме сообщили о переносе выходного перед Днем народного единства

В этом году суббота 1 ноября станет рабочим днем. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Депутат напомнил, что 4 ноября по Трудовому кодексу РФ является нерабочим праздничным днем. Однако в 2025 году праздник выпадает на вторник, в связи с чем правительство России предусмотрело изменения в производственном календаре ближайших к празднику дней.

Нилов отметил, что суббота 1 ноября будет рабочим днем, а выходной с субботы переносится на понедельник. Поэтому для обеспечения непрерывности выходных, нерабочими будут три дня — 2, 3 и 4 ноября.

Парламентарий указал, что в ином случае понедельник 3 ноября был бы единственным рабочим днем между обычными выходными и праздником, что не очень удобно. Поэтому министерство труда приняло решение о переносе, которое поддержала трехсторонняя комиссия из представителей правительства, профсоюзов и объединения работодателей.

До этого юрист Ерзина рассказала, что количество рабочих дней в декабре составит 22, при этом граждане будут отдыхать 9 дней.

Ранее лидер ЛДПР предложил ввести в России новый праздник.