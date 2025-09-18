Юрист рассказала о графике работы в декабре

Количество рабочих дней в декабре составит 22, при этом граждане будут отдыхать 9 дней. Об этом РИА Новости рассказала юрист по договорной работе и вопросам трудового права Headhunter Дарья Ерзина.

Она отметила, что последним рабочим днем года станет 30 декабря, а 31 декабря — объявлен нерабочим днем.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ерзина добавила, что последний день года стал выходным благодаря переносу выходного с воскресенья, 5 января 2025 года. Юрист рассказала, что новогодние праздники продлятся 12 дней — с 31 декабря по 11 января.

На этой неделе Ерзина рассказала, что с 27 октября по 1 ноября россияне будут работать шесть дней в течение недели перед Днем народного единства, 4 ноября.

Юрист добавила, что переноса выходных не будет у тех, кто трудится в организациях с непрерывным циклом работы и в экстренных службах. Сотрудники таких предприятий получат повышенную оплату за работу по графику.

До этого глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что рынок труда в России сам постепенно сократит время на работе до четырех дней в неделю.

Ранее россияне стали предпочитать спокойную работу «денежной».