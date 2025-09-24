Врач предупредила об опасности жевательной резинки для эмали зубов

Жевательная резинка освежает дыхание и помогает при укачивании в транспорте, однако ее не стоит жевать часто и продолжительно, поскольку можно нанести вред зубной эмали. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила диетолог Наталья Павлюк.

«Организм начинает воспринимать жвачку как еду и выделять пищеварительные ферменты. Если это делать постоянно, то, конечно же, с зубной эмалью могут начаться проблемы», — сказала специалист.

Кроме того, у некоторых людей бывает аллергия на ароматизаторы и красители, добавила она.

Врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух до этого предупреждала, что жевательная резинка крайне нежелательна людям, страдающим язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, так как жевание усиливает секрецию желудочного сока, что может усугубить воспаление и усилить боль.

Она также посоветовала гипертоникам избегать жвачек с добавлением лакрицы или солодки, поскольку такие добавки могут провоцировать повышение артериального давления.

Ранее в России разработали жевательную резинку с про- и пребиотиками.