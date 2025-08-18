проект

>
В России разработали жевательную резинку с про- и пребиотиками

В Первом МГМУ создали жвачку для защиты полости рта от кариеса

Shutterstock

Специалисты Первого МГМУ создали инновационную жевательную резинку «Ретерикс», которая включает пробиотики и пребиотики. Этот продукт предназначен не только для повседневного ухода за полостью рта, но и эффективной защиты от стоматологических заболеваний за счет нормализации микробного баланса полости рта. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Сеченовском университете.

Дисбаланс микрофлоры полости рта становится причиной многих стоматологических заболеваний. Жевательная резинка «Ретерикс» содержит споровые пробиотики с проверенной эффективностью, которые подавляют рост патогенных бактерий, вызывающих кариес зубов, гингивит и другие стоматологические заболевания. Также в состав резинки входят пребиотики. Они питают полезную микрофлору и стимулируют рост благоприятных бактерий в полости рта.

«В отличие от традиционных средств, таких как гели и пасты с пробиотиками и пребиотиками, наша жевательная резинка предлагает более дешевый, удобный и приятный способ ухода за полостью рта. «Ретерикс» легко хранить: продукт не требует особых условий и сохраняет свои свойства при комнатной температуре. Это также упрощает фармацевтическое производство и позволяет быстро вывести продукт на рынок. Цена одной упаковки будет до 120 рублей», — отметил один из авторов проекта Рамиль Рафаилов.

Преимущества продукта «Ретерикс» привлекли внимание индустриальных партнеров, в частности, компании Splat Global, представители которой высоко оценили инновационный подход и значительный потенциал разработки. Сейчас разработчики ведут переговоры для запуска стартапа.

Ранее россиян предупредили о вреде чая с сахаром.

