Врач рассказала, кому противопоказана жевательная резинка

Жвачка противопоказана людям, имеющим заболевания желудка, а также аллергию, нанапример, на аспартам, красители и ароматизаторы, часто входящие в состав резинки. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Жевательная резинка крайне нежелательна людям с язвенными заболеваниями желудка и двенадцатиперстной кишки, поскольку жевание усиливает секрецию желудочного сока, что может усугубить воспаление и усилить боль», — сказала специалист.

Она добавила, что гипертоникам стоит избегать жвачек с добавлением лакрицы или солодки, поскольку такие добавки могут провоцировать повышение артериального давления.

Врач также посоветовала не увлекаться жевательной резинкой детям, так как у них чувствительный желудочно-кишечный тракт и более уязвимые зубы.

Накануне, 23 сентября, мир отметил день рождения жевательной резинки. Именно в этот день в 1848 году американец Джон Куртис изготовил в домашних условиях прототип современной жвачки на основе хвойной смолы с добавлением легких ароматизаторов.

Прототипы жвачки при этом существовали еще в доисторические времена. Самая первая резинка датируется временами каменного века, она была обнаружена во время раскопок в Северной Европе и представляла собой комки смолы.

