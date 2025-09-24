На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пенсионерка упала в траншею возле кафе в российском городе

Во Владикавказе пенсионерка упала в траншею возле кафе
Telegram-канал «ЧП / Владикавказ»

Во Владикавказе пожилая женщина упала в траншею, выкопанную коммунальными службами. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Владикавказ».

Инцидент произошел на территории возле кафе «Октябрь», где у выкопанной коммунальными службами траншеи были смонтированы переходы с перилами, но при этом отсутствовала предупреждающая оградительная лента. Пенсионерка упала в траншею — находившиеся рядом люди оказали ей помощь.

На место происшествия была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Прочие подробности случившегося и состояние пострадавшей уточняются не уточняется.

До этого юноша пытался спасти девушку, упавшую в котлован в российском городе, и сам застрял. Несовершеннолетнюю забрала скорая помощь, а молодой человек, оказавшийся студентом, лишился кроссовок и пропустил занятия в вузе.

Ранее на Урале учительница вышла на обед и получила серьезные травмы, упав в яму.

