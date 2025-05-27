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Юноша пытался спасти девушку, упавшую в котлован в российском городе, и сам застрял

В Ростове-на-Дону юноша застрял, пытаясь спасти девушку, упавшую в котлован

В Ростове-на-Дону юноша пытался спасти девушку-подростка, упавшую в траншею, и сам застрял. Об этом сообщает Telegram-канал «Ростов главный».

Инцидент произошел на проспекте Михаила Нагибина. Девушка-подросток шла возле котлована, оставленного рабочими при прокладке труб, и упала в него из-за закружившейся головы. Шедший мимо юноша увидел ее и решил помочь, однако в результате сам застрял в глине. Для вызволения молодых людей на место вызвали сотрудников экстренных служб.

В результате произошедшего несовершеннолетнюю забрала скорая помощь, информации о ее состоянии не поступало. Юноша, который пытался ее спасти, оказался студентом — в этот день он лишился кроссовка и пропустил занятия в вузе, сообщает Telegram-канал «Это Ростов новости».

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