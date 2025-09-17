На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Урале учительница отошла на обед и оказалась в больнице

В Алапаевске учительница вышла на обед и получила серьезные травмы, упав в яму
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Алапаевске Свердловской области педагог художественной школы получила серьезную травму, провалившись в траншею. Об этом в беседе с E1.ru рассказала дочь пострадавшей женщины.

«Мама вышла с занятий на обед и попала в больницу. Заявление написали на департамент ЖКХ. Это беда целого города», — рассказала СМИ девушка, отметив, что ее маме диагностировали перелом шейки плеча со смещением.

Собеседница издания напомнила, что художественная школа находится недалеко от коммунальной ямы. Девушка утверждает, что из образовательной организации не раз звонили в городские службы и просили обезопасить детей, но «ограждения в виде сетки установили только перед выборами».

Девушка утверждает, что от повторения ситуации, в которую попала ее мать, никто не застрахован, так как город перекопан, а ограждения у ям не устанавливают.

Ранее в Иркутске девочка провалилась в ливневку и получила травмы.

