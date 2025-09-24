Посольство РФ предупредило россиян во Вьетнаме о приближении супертайфуна

Посольство РФ во Вьетнаме попросило россиян не выходить на улицу из-за тайфуна

Находящимся во Вьетнаме россиянам рекомендуется не покидать дома и пополнить запасы продуктов и лекарств из-за приближения супертайфуна «Рагаса». Соответствующее предупреждение в своем Telegram-канале опубликовало посольство России в Ханое.

«В ближайшие дни в регионе ожидается прохождение тайфуна «Рагаса», которое может сопровождаться сильными осадками, шквалистым ветром и перебоями в транспортном сообщении и энергоснабжении», — говорится в сообщении.

Гражданам РФ посоветовали зарядить телефоны, подготовить фонари и обращаться в дипломатическую службу в случае ЧС, а также следить за новостями от местных властей и экстренных служб.

«Рагаса» уже прошла через Тайвань и Филиппины, вызвав оползни, наводнения и причинив разрушения десяткам домов. Тысячи людей эвакуировали, десятки оставшихся пропали без вести.

