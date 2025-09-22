Шесть землетрясений за два часа произошло на Камчатке

На Камчатке за два часа произошло шесть землетрясений

На Камчатке зафиксировали шесть землетрясений магнитудой от 4 до 6,4 за два часа. Об этом сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Все шесть сейсмособытий произошли на расстоянии от 187 до 208 километров к юго-востоку от города Петропавловска-Камчатского в период с 16:28 до 18:18 UTC. Самыми сильными стали первое и последнее — магнитуда землетрясений составила 6,4 и 6,3 соответственно. Эпицентры подземных толчков залегали на глубине от 19 до 38 километров.

До этого, 18 сентября, в 125 км к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 7,4. После этого МЧС объявило угрозу цунами по восточному побережью полуострова и начало оповещать местных жителей. Вскоре в устья реки Налычево зашла волна около 30 см, вторая была зафиксирована у вулкана Семячик.

Ранее из-за землетрясения в Алма-Ате эвакуировали торговые центры.