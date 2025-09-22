На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
С Филиппин эвакуировали тысячи человек из-за супертайфуна

Renz Adrian Ronda/Reuters

Спасатели эвакуировали тысячи жителей Филиппин из-за того, что на север страны обрушился разрушительный супертайфун «Рагаса». Об этом сообщает телерадиокомпания «Би-би-си».

Ураган с порывами ветра до 230 км/ч 22 сентября ударил по острову Пануитан в провинции Кагаян. Синоптики считают, что он направится в сторону южных районов Китая. Ожидаются наводнения и оползни.

Китайские власти планируют эвакуировать более 400 тысяч человек: ураган может затронуть провинцию Гуандун. Также сотни человек уже вывезли с Тайваня. На острове приостановили паромное сообщение и запретили гражданам посещать леса и природные тропы. Ряд авиакомпаний КНР приостановили рейсы.

Параллельно на Филиппинах проходят антиправительственные митинги. Акция получила название «Марш триллиона песо» из-за хищений на эту сумму из фонда по борьбе с наводнениями. Демонстранты требуют наказать чиновников, ответственных за пропажу средств, а также раскрыть все отчеты об обязательствах политиков.

Ранее в Казахстане произошло землетрясение, из-за которого были эвакуированы торговые центры.

