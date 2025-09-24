На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Тайване тайфун привел к гибели более 10 человек

Focus Taiwan: как минимум 14 человек погибли на Тайване из-за тайфуна «Рагаса»
true
true
true

Не менее 14 человек погибли в результате прорыва грязевой плотины в уезде Хуалянь на Тайване. Об этом пишет Focus Taiwan.

По информации журналистов, образованное оползнями озеро в Хуаляне вышло из берегов из-за мощных ливней, принесенных тайфуном «Рагаса». В результате поток воды обрушился на поселок Гуанфу. К текущему моменту вода схлынула с улиц, но дороги оказались покрыты слоем мусора и грязи.

На фоне произошедшего власти эвакуировали более 3000 человек из опасной зоны. При этом 14 человек погибли, еще десятки пропали без вести. В настоящее время спасатели ведут поиски людей, обходя дом за домом.

В материале уточняется, что паводковые воды также повредили железнодорожную станцию в Гуанфу. Более того, на местном шоссе был разрушен один из мостов.

22 сентября Telegram-канал «Фобос | Катаклизмы и катастрофы природы» написал, что скорость ветра внутри тайфуна «Рагаса» достигает 265 км/ч (74 м/с). В тот момент он бушевал в проливе Лусон между Тайванем и северными филиппинскими островами.

Как сообщала телерадиокомпания «Би-би-си», на Филиппинах спасатели эвакуировали тысячи жителей. Генеральное консульство РФ в Гонконге обратилось к россиянам, призвав их избегать прибрежных районов и удаленных местностей, пока в регионе бушует тайфун.

Ранее на Тайване при ударе тайфуна «Подыль» пострадали десятки человек.

