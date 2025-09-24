На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Двум петербуржцам предъявили обвинения в пропаганде терроризма

СК: в Петербурге двум мужчинам предъявлено обвинение в пропаганде терроризма
true
true
true
close
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Двум жителям Санкт-Петербурга предъявили обвинение в публичном оправдании и пропаганде терроризма, а также возбуждении ненависти или вражды. Об этом сообщает Следственный комитет Северной столицы в Telegram-канале.

«Расследуется уголовное дело в отношении двоих местных жителей по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание и пропаганда терроризма), п. «а,в» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды)», — сказано в сообщении.

В ведомстве рассказали, что фигуранты, находясь в помещении одного из образовательных учреждений, опубликовали посты на открытой странице в мессенджере, оправдывающие теракт, а также возбуждающие ненависть к определенным группам, выделенным по национальному и религиозному признаку.

Фигуранты уже задержаны, добавили в СК. Им предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Поводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее пенсионерку, пытавшуюся взорвать авто с военными, внесли в перечень террористов.

