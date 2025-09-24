Бессараб поддержала запрет высаживать пожилых россиян из автобусов

В России следует утвердить новую меру защиты пожилых граждан и ввести официальный запрет высаживать их из общественного транспорта. Это поможет защитить представителей старшего поколения, приняв в их отношении решения, которые уже распространяются на детей и инвалидов первой группы, заявила 360.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Так она прокомментировала соответствующую инициативу своей коллеги, депутата Госдумы Яны Лантратовой, призвавшей ввести такой защитный механизм в отношении пожилых людей от 75 лет. Бессараб отметила, что это жизнеспособная идея, однако возраст, с которого должна действовать мера, следует еще обсудить.

«Я считаю, что, допустим, после 80 лет человек уже приравнивается к инвалиду I группы. Просто это не требует официального документального подтверждения», — пояснила парламентарий.

Напомним, Лантратова уточнила, что уже готовит поправки в действующее законодательство, в соответствии с которыми будет установлен запрет на принудительную высадку из автобуса, трамвая или троллейбуса пенсионеров старше 75 лет, следующих без сопровождающего лица, в случае, если они не подтвердили оплату проезда или наличие права на льготный проезд. По ее словам, данная мера станет «реальной заботой о бабушках и дедушках».

Ранее сообщалось, что российским пенсионерам начислят дополнительные выплаты ко Дню пожилого человека.