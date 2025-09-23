На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предложили запретить высаживать пенсионеров из автобусов

В Госдуме хотят запретить высадку пенсионеров из общественного транспорта
close
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

В Государственной думе рассматривают предложение о запрете высадки пожилых людей из общественного транспорта. Об этом пишет РИА Новости.

Действующее законодательство РФ запрещает принудительную высадку из автобусов, трамваев и троллейбусов детей до 16 лет и инвалидов первой группы.

Депутат Госдумы Яна Лантратова выступила с предложением расширить законодательную защиту на другие категории социально уязвимых граждан. Предлагается дополнить этот перечень, включив в него пенсионеров старше 75 лет.

«Мной готовятся поправки в действующее законодательство, в соответствии с которыми будет установлен запрет на принудительную высадку из автобуса, трамвая или троллейбуса пенсионеров старше 75 лет, следующих без сопровождающего лица, в случае, если они не подтвердили оплату проезда или наличие права на льготный проезд», — заявила Лантратова.

По ее словам, данная мера станет «реальной заботой о бабушках и дедушках».

Ранее сообщалось, что российские пенсионеры получат допвыплаты к 1 октября.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами