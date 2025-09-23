В Госдуме предложили запретить высаживать пенсионеров из автобусов

В Государственной думе рассматривают предложение о запрете высадки пожилых людей из общественного транспорта. Об этом пишет РИА Новости.

Действующее законодательство РФ запрещает принудительную высадку из автобусов, трамваев и троллейбусов детей до 16 лет и инвалидов первой группы.

Депутат Госдумы Яна Лантратова выступила с предложением расширить законодательную защиту на другие категории социально уязвимых граждан. Предлагается дополнить этот перечень, включив в него пенсионеров старше 75 лет.

«Мной готовятся поправки в действующее законодательство, в соответствии с которыми будет установлен запрет на принудительную высадку из автобуса, трамвая или троллейбуса пенсионеров старше 75 лет, следующих без сопровождающего лица, в случае, если они не подтвердили оплату проезда или наличие права на льготный проезд», — заявила Лантратова.

По ее словам, данная мера станет «реальной заботой о бабушках и дедушках».

Ранее сообщалось, что российские пенсионеры получат допвыплаты к 1 октября.