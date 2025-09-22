На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Генконсульство РФ в Гонконге выпустило рекомендации в связи с тайфуном Ragasa

Генконсульство РФ в Гонконге: приближается сильнейший в этом году супертайфун Ragasa
leungchopan/Shutterstock/FOTODOM

Генконсульство России в Гонконге выпустило рекомендации в связи с приближающимся тайфуном Ragasa. Они опубликованы в Telegram-канале представительства.

В сообщении говорится, что прогнозируются сильные ливни, ураганные ветра и штормовой прилив с подъёмом воды до 5 метров. Россиян просят избегать прибрежных районов, островов и удаленных местностей, а также предупреждают о перебоях в работе служб и транспорта.

«Если запланирован вылет, проверьте статус рейса – по некоторым данным аэропорт может быть закрыт с 18:00 23 сентября до 18:00 25 сентября», — сказано в сообщении.

Также граждан просят следить за официальной информацией и новостями.

На данный момент известно, что Ragasa бушует в проливе Лусон между островом Тайвань и северными филиппинскими островами, скорость ветра в пределах стихии достигает 62 м/с. Эпицентр прошел филиппинские острова Бабуян. Скорость ветра внутри урагана достигает 265 километров в час (74 метров в секунду), сообщает «Фобос».

Ранее в Казахстане произошло землетрясение, из-за которого были эвакуированы торговые центры.

