В Петербурге арестовали подрядчика МО РФ

В Санкт-Петербурге арестовали куратора строительства кадетского корпуса в Петергофе. Об этом пишет «Фонтанка».

Подрядчик министерства обороны и глава филиала генерального строителя Минобороны («Военно-строительная компания») Андрей Мостовой были направлены в следственный изолятор по подозрению в причастности к особо крупному мошенничеству с контрактами на строительство объекта. В их офисах и домах прошли обыски.

По данным следствия, фигуранты не только присвоили себе бюджетные средства, но и недоплатили свыше 100 млн рублей сотрудникам.

Сейчас здание кадетского корпуса находится в исправном состоянии, однако в нем нет проводки и отопительной системы. Ожидается, что после заморозков из-за скопления влаги там появится плесень, конструкция начнет изнашиваться ускоренными темпами, что повлечет в дальнейшем дополнительные бюджетные расходы в размере не менее 1 млрд рублей.

До этого менеджеры Военно-строительной компании стали фигурантами уголовного дела о хищении 300 млн рублей при строительстве Нахимовского училища в Калининграде.

Ранее осужденные за хищения сотрудники Минобороны захотели отправиться на СВО.