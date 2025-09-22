Бывшую супругу свердловского вице-губернатора отправили под домашний арест

Экс-супругу Олега Чемезова отправили под домашний арест по делу о мошенничестве

Бывшую супругу вице-губернатора Свердловской области Ирину Чемезову отправили под домашний арест по делу о мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

«По 1 ноября отправили под домашний арест Чемезову, она обвиняемая по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере группой лиц) », — говорится в сообщении.

Другие подробности дела неизвестны.

