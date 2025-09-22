На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывшую супругу свердловского вице-губернатора отправили под домашний арест

Экс-супругу Олега Чемезова отправили под домашний арест по делу о мошенничестве
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Бывшую супругу вице-губернатора Свердловской области Ирину Чемезову отправили под домашний арест по делу о мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

«По 1 ноября отправили под домашний арест Чемезову, она обвиняемая по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере группой лиц) », — говорится в сообщении.

Другие подробности дела неизвестны.

До этого Московский городской суд отправил под домашний арест мужчину, обвиняемого в мошенничестве против певца Олега Газманова и его жены. По данным журналистов, изначально фигуранта дела отправили в СИЗО, однако затем Мосгорсуд отменил это решение и изменил меру пресечения, поскольку обвиняемый заботится об иждивенцах и имеет заболевания сердца.

В конце августа Мещанский районный суд столицы отправил под домашний арест бизнесмена Сергея Серебрянского, подозреваемого в хищениях при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области.

Ранее в Перми подростка отправили под домашний арест за покушение на теракт.

