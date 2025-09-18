На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ревнивая мать, поссорившись с мужем, вытолкнула из окна двоих маленьких сыновей

В Ташкенте женщина вытолкнула из окна двоих детей
Shutterstock

В Узбекистане конфликт на почве ревности закончился выпадением трех человек из окна. Об этом сообщает Darakchi.

Инцидент произошел в Ташкенте. По данным издания, супруги и двое их детей 2022 и 2024 года рождения жили в квартире на четвертом этаже.

В день инцидента между возлюбленными произошла ссора, во время которой женщина выбросила из окна обоих сыновей. Спустя некоторое время она выпала из окна.

Прибывшие на место медики госпитализировали всех троих. В больнице специалисты оказали пациентке помощь, но спасти не смогли. Ее дети выжили, но о том, в каком состоянии они находятся, не сообщается.

На ситуацию обратили внимание сотрудники правоохранительных органов. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. На данный момент сотрудники СК проводят все необходимые мероприятия.

До этого в Кызыле двухлетняя девочка провалилась в колодец по недосмотру матери. Вместе с родительницей ребенок гулял по территории микрорайона, но, когда женщина отвернулась, упала в люк без крышки. Девочку спас случайный прохожий.

Ранее в Калининграде женщина заявила в СК на экс-мужа, пристававшего к их маленькому сыну.

