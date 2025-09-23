На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Вологде мужчина дал приятелю деньги на алкоголь, и избил, когда тот выпил его сам

В Вологде мужчину арестовали после избиения приятеля из-за спиртного
Depositphotos

Житель Вологды попал в больницу после конфликта с соседом. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По данным МВД, 39-летний мужчина жил вместе с 41-летним знакомым. В день инцидента первый дал пострадавшему 250 рублей и попросил купить спиртного. Сосед ушел и длительное время не появлялся. Подумав, что его обманули, 39-летний фигурант отправился к другу, но по пути в машине заметил соседа, который выпивал без него.

«Приятеля обуяла ярость, он начал избивать товарища за проступок: вытащил из машины и бросил на землю», – сообщается в публикации.

После произошедшего мужчина скрылся. Пострадавший попал в больницу с травмами, их характер не уточняется.

В отношении 39-летнего подозреваемого возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. На данный момент фигурант находится под арестом. Если его вина будет доказана, мужчина может получить до восьми лет лишения свободы.

Ранее в Тюмени попытка пьяных родителей забрать ребенка из школы закончилась вызовом Росгвардии.

