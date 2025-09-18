В Тюмени попытка пьяных родителей забрать ребенка из школы закончилась вызовом Росгвардии

В Тюмени пьяных родителей задержали у школы после попытки забрать своего ребенка

В Тюмени силовикам понадобилось два наряда, чтобы успокоить родителей ребенка в школе. Об этом сообщает 72.ru.

Инцидент произошел в школе на улице Николая Зелинского. По данным источника портала, мужчина и женщина пришли в школу в состоянии алкогольного опьянения. Пара хотела забрать ребенка, но учителя, заметив их состояние, отказались отдавать ученика. Недовольные родители стали конфликтовать с педагогами.

«Из-за этого возник конфликт, и охранники нажали тревожную кнопку. На место прибыли силовики», – сообщается в публикации.

Когда силовики прибыли на место, родители стали вести себя тихо, но спустя какое-то время стали конфликтовать с росгвардейцами. Они отказывались садиться в машину. После прибытия второго наряда мужчину и женщину увезли.

В отношении задержанных составили протокол по статье о появлении в нетрезвом виде в общественном месте.

