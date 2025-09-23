На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Красноярске силовики «накрыли» банкет на 620 человек

В Красноярске банкет на 620 человек закончился задержанием мигрантов
true
true
true

В поселке Солонцы Красноярского края сотрудники правоохранительных органов провели антинаркотический рейд во время банкета, организованного для 620-ти человек. Об этом сообщает ТАСС.

«Сотрудники ГУ МВД России по Красноярскому краю совместно с коллегами из УФСБ по краю, МУ МВД «Емельяновский», при силовой поддержке бойцов спецназа управления Росгвардии по краю, провели проверку в банкетном зале поселке Солонцы с целью выявления незаконно прибывших иностранных граждан, а также тех, кто может быть причастен к обороту наркотиков», – передает информационное агентство.

По итогам операции силовики доставили в участок 26 человек. Всего сотрудники ведомств выявили на мероприятии 210 иностранных граждан, 26 из которых находились на территории Российской Федерации незаконно. Наркотических средств или запрещенных к свободному обороту предметов при этом выявлено не было.

По информации СМИ, в правоохранительных органах затруднились назвать причину, по которой собрались гости, столь массового торжественного мероприятия.

Ранее в Узбекистане ограничили количество гостей на свадьбах до 200.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами