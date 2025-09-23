В Красноярске силовики «накрыли» банкет на 620 человек

В Красноярске банкет на 620 человек закончился задержанием мигрантов

В поселке Солонцы Красноярского края сотрудники правоохранительных органов провели антинаркотический рейд во время банкета, организованного для 620-ти человек. Об этом сообщает ТАСС.

«Сотрудники ГУ МВД России по Красноярскому краю совместно с коллегами из УФСБ по краю, МУ МВД «Емельяновский», при силовой поддержке бойцов спецназа управления Росгвардии по краю, провели проверку в банкетном зале поселке Солонцы с целью выявления незаконно прибывших иностранных граждан, а также тех, кто может быть причастен к обороту наркотиков», – передает информационное агентство.

По итогам операции силовики доставили в участок 26 человек. Всего сотрудники ведомств выявили на мероприятии 210 иностранных граждан, 26 из которых находились на территории Российской Федерации незаконно. Наркотических средств или запрещенных к свободному обороту предметов при этом выявлено не было.

По информации СМИ, в правоохранительных органах затруднились назвать причину, по которой собрались гости, столь массового торжественного мероприятия.

