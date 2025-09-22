В Узбекистане запретили раздавать деньги на свадьбах и приглашать слишком много гостей

В Узбекистане хотят ограничить количество гостей на свадьбах до 200 человек

Правительство Узбекистана утвердило принятое в прошлом году постановление, в соответствии с которым на свадьбы теперь можно будет приглашать не более 200 гостей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Lex.uz.

Количество приглашенных на свадьбы ограничено 200 человеками, на традиционный плов — 250. Для двойных свадеб и двух мероприятий с пловом максимально разрешено 250 и 300 гостей соответственно, говорится в документе. Постановление также запрещает практики, ведущие к чрезмерным расходам — например, раздачу денег и тканей, которые зачастую превращаются в непомерную нагрузку для семей.

Цель ограничений правительства заключатся не столько в регулировании количества гостей на праздниках, сколько в предупреждении неоправданных финансовых затрат. По информации агентства, это давно стало актуальной проблемой для населения республики.

В документе отмечается также, что постановление принято в рамках программы «Рациональное потребление», направленной на строгий контроль мероприятий и обеспечение населения качественными продуктами.

Пять лет назад узбекистанский парламент уже утверждал постановление об ограничении числа гостей на свадьбах. Однако на практике эти правила не соблюдались, отмечали местные журналисты.

