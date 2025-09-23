На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд зарегистрировал иск о конфискации собственности судьи Момотова

Суд в Москве зарегистрировал иск Генпрокуратуры к судье Виктору Момотову
Владимир Астапкович/РИА Новости

Останкинский суд Москвы подтвердил поступление иска Генпрокуратуры РФ об изъятии собственности у судьи Верховного суда России Виктора Момотова. Об этом сообщает РИА Новости.

«Исковое заявление Генеральной прокуратуры РФ к Момотову В.В. поступило в суд», — говорится в сообщении.

Надзорное ведомство требует изъять почти 100 объектов недвижимости, зарегистрированных на третьих лиц. Также прокуратура потребовала запретить Момотову покидать страну.

По данным ТАСС, судья может являться совладельцем гостиниц Marton, саун, банных комплексов и кальянных. В сеть отелей входит 40 комфортабельных комплексов, расположенных в восьми регионах России. На интернет-странице одного из отелей посетителям предлагается остановиться в люксовых номерах «в самых эффектных цветовых гаммах».

Ранее стало известно о возможной связи главы Совета судей Момотова с криминалом.

