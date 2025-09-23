На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стал известен перечень связанной с судьей Момотовым недвижимости

ТАСС: в перечень связанной с Момотовым недвижимости входят кальянные и бани
Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Перечень объектов недвижимости, фактическим совладельцем которых может являться председатель Совета судей, судья Верховного суда Виктор Момотов, включает отели Marton, сауны, банные комплексы и кальянные. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в сеть отелей входит 40 комфортабельных комплексов, расположенных в восьми регионах России. На интернет-странице одного из отелей посетителям предлагается остановиться в люксовых номерах «в самых эффектных цветовых гаммах».

Как следует из опубликованных фотографий, номера оформлены в красный цвет и разные оттенки золота.

На этой неделе Генпрокуратура направила в Останкинский районный суд Москвы иск против Момотова с просьбой изъять почти 100 объектов недвижимости, зарегистрированных на третьих лиц. Также надзорное ведомство потребовало запретить чиновнику покидать страну.

Ранее генпрокурор Игорь Краснов заявил о недопустимости безнаказанности для судей.

