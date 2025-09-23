СМИ сообщили о связи главы Совета судей Момотова с криминалом

ТАСС: председатель Совета судей объединился с криминалом для совместного бизнеса

Председатель Совета судей Виктор Момотов объединился с криминалом для совместного бизнеса. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.

«В 2007 году Момотов В.В. объединился с краснодарским представителем криминалитета Марченко А.В. для совместного осуществления предпринимательской деятельности в сфере гостиничного бизнеса» , — сказали агентству.

По данным источника, Момотов в 2007 году купил в долевую собственность здание площадью 763 квадратных метров в Краснодаре, где находится отель «Мартон Пашковский».

Уточняется, что глава Совета судей якобы связан с организованной преступной группировкой «Покровские», в частности с Коровайко А.В. и Чебановым А.О., которые якобы сформировали активы за счет коррупционного использования власти, силовых захватов и вынесения неправосудных судебных актов.

До этого стало известно, что Генпрокуратура Российской Федерации направила иск против Момотова. Ведомство требует изъять почти 100 объектов недвижимости, зарегистрированных на третьих лиц. Так, по информации журналистов, Момотов нарушал антикоррупционное законодательство.

Ранее генпрокурор Краснов заявил о недопустимости безнаказанности для судей.