FT сообщила о впервые с 2014 года зашедшем в Крым китайском судне

Грузовое судно из Китая впервые оказалось в порту Севастополя после того, как Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году. Об этом сообщает Financial Times (FT), ссылаясь на спутниковые снимки и данные транспондера.

Речь идет о контейнеровозе Heng Yand 9, принадлежащем китайской компании Guangxi Shipping и ходящем под флагом Панамы. Издание отмечает, что рейсы на полуостров начались после того, как в Крыму открыли новую железную дорогу из РФ. Также остановкам Heng Yang 9 предшествовало открытие портов Мариуполя и Бердянска для зарубежный судов.

FT назвала этот визит беспрецедентным, так как заход иностранных торговых судов в порты Крыма запрещен санкциями со стороны западных стран. Хотя КНР формально не присоединилась к ограничительным мерам, китайские торговые суда ранее избегали заходов в порты полуострова.

Financial Times отмечает, что судно вышло из Стамбула 2 сентября и находилось у Новороссийска 6 сентября. Указывается, что позднее оно должно было направиться в порт Кавказ, но спутниковые снимки Европейского космического агентства от 9 и 11 сентября продемонстрировали, что сюда контейнеровоз так и не пришел, а 14 сентября Heng Yang 9 пришвартовалось в Севастополе.

