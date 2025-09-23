На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

FT сообщила о впервые с 2014 года зашедшем в Крым китайском судне

FT: китайский контейнеровоз посетил Севастополь впервые с 2014 года
true
true
true
close
Oleksii Holikov/Shutterstock

Грузовое судно из Китая впервые оказалось в порту Севастополя после того, как Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году. Об этом сообщает Financial Times (FT), ссылаясь на спутниковые снимки и данные транспондера.

Речь идет о контейнеровозе Heng Yand 9, принадлежащем китайской компании Guangxi Shipping и ходящем под флагом Панамы. Издание отмечает, что рейсы на полуостров начались после того, как в Крыму открыли новую железную дорогу из РФ. Также остановкам Heng Yang 9 предшествовало открытие портов Мариуполя и Бердянска для зарубежный судов.

FT назвала этот визит беспрецедентным, так как заход иностранных торговых судов в порты Крыма запрещен санкциями со стороны западных стран. Хотя КНР формально не присоединилась к ограничительным мерам, китайские торговые суда ранее избегали заходов в порты полуострова.

Financial Times отмечает, что судно вышло из Стамбула 2 сентября и находилось у Новороссийска 6 сентября. Указывается, что позднее оно должно было направиться в порт Кавказ, но спутниковые снимки Европейского космического агентства от 9 и 11 сентября продемонстрировали, что сюда контейнеровоз так и не пришел, а 14 сентября Heng Yang 9 пришвартовалось в Севастополе.

Ранее Эрдоган прокомментировал идею союза Турции, России и Китая.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами