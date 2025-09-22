На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эрдоган прокомментировал идею союза Турции, России и Китая

Эрдоган пока не ознакомился с инициативой о союзе Турции, РФ и КНР
Depo/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не «в полной мере ознакомлен» с инициативой лидера Партии националистического движения (МНР) Девлета Бахчели о возможном союзе Турции, России и Китая для нейтрализации региональных угроз. Об этом он заявил журналистам, передает РИА Новости.

«Честно говоря, я не полностью проследил за этим вопросом, но пусть будет так, как лучше», – сказал он.

Бахчели предложил сформировать стратегический альянс Турции с РФ и Китаем в качестве противовеса «коалиции зла», включающей США и Израиль. По его мнению, Израиль создает прямую угрозу для безопасности Турции и региональной стабильности, поэтому нужно тщательно рассмотреть все возможные сценарии развития событий.

До этого президент Турции сравнил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с Адольфом Гитлером из-за действий израильской армии в секторе Газа.

По его словам, Нетаньяху может ждать та же судьба, что и Гитлера.

Ранее эксперт заявил, что Турция может потерять статус посредника по Украине.

