Минкультуры проверит шоу «Маменькин сынок» на соответствие семейным ценностям

В Минкультуры проверят шоу «Маменькин сынок» на соответствие семейным ценностям. Об этом Осторожно Media рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая. Она уже обратилась с соответствующим обращением к главе министерства Ольге Любимовой.

По словам парламентария, авторы программы «Маменькин сынок» на телеканале «Ю», ранее придумавшие популярное шоу «Беременна в 16», продолжают работу, направленную «против семейных ценностей».

Они демонстрируют издержки проживания молодой пары бок о бок со свекровью, а также ситуации, в которых мужья не могут решиться на переезд и жизнь отдельно от матери.

Депутат уверена, что в популярном шоу намеренно показывают конфликты и скандалы невестки с родителями мужа, что может отбить у девушек желание выйти замуж.

Буцкая выступила с предложением проверить развлекательный контент на соответствие задачам по укреплению и сохранению семейных ценностей в России.

