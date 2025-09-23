На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Минкультуры проверит шоу «Маменькин сынок» на соответствие семейным ценностям

Депутат Буцкая: шоу «Маменькин сынок» ведет работу «против семейных ценностей»
true
true
true
close
Телеканал «Ю»

В Минкультуры проверят шоу «Маменькин сынок» на соответствие семейным ценностям. Об этом Осторожно Media рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая. Она уже обратилась с соответствующим обращением к главе министерства Ольге Любимовой.

По словам парламентария, авторы программы «Маменькин сынок» на телеканале «Ю», ранее придумавшие популярное шоу «Беременна в 16», продолжают работу, направленную «против семейных ценностей».

Они демонстрируют издержки проживания молодой пары бок о бок со свекровью, а также ситуации, в которых мужья не могут решиться на переезд и жизнь отдельно от матери.

Депутат уверена, что в популярном шоу намеренно показывают конфликты и скандалы невестки с родителями мужа, что может отбить у девушек желание выйти замуж.

Буцкая выступила с предложением проверить развлекательный контент на соответствие задачам по укреплению и сохранению семейных ценностей в России.

Ранее на пришедших в Сретенский монастырь в женской одежде подростков составили протокол.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами