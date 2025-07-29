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На пришедших в Сретенский монастырь в женской одежде подростков составили протокол

На подростков, устроивших провокацию в Сретенский монастыре, составили протокол
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Stepanych/Shutterstock/FOTODOM

На подростков, которые записали несколько видео в женской одежде в Сретенском монастыре, составили протокол о пропаганде ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Другие подробности не приводятся.

На этой неделе в сети появилось видео, на котором, как утверждалось, трое молодых людей в женских платьях пришли в Сретенский монастырь на улице Большая Лубянка, где насмехались над священником и прихожанами. Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратила внимание на инцидент и сообщила, что полиция устанавливает личности подозреваемых.

Замглавы отдела Русской православной церкви (РПЦ) по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе сообщил «Газете.Ru», что данный инцидент содержит признаки правонарушения, особенно если они помешали совершению богослужения.

29 июля стало известно, что полиция задержала двух подростков и одного взрослого россиянина за провокации в Сретенском монастыре. В сети их называли трансгендерами.

Ранее в РПЦ высказались об инциденте с трансгендерами в монастыре.

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