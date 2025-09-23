В Норвегии задержали туристов из Сингапура из-за беспилотника

VG: туристов из Сингапура задержали за запуск дрона у замка в Норвегии

В Норвегии задержали туристов из Сингапура за запуск беспилотника у замка в Норвегии. Об этом пишет газета VG.

По информации издания, пожилая семейная пара запустила беспилотник у замка Акерсхус вечером 22 сентября.

«Чета может ожидать штрафа и конфискации дрона. Поскольку они иностранные граждане, для них может быть актуальна депортация», — говорится в публикации.

Отмечается, что они недавно приехали в Норвегию и рассчитывали провести в стране пару недель. В полиции подчеркнули, что у них нет никаких подозрений в причастности семейной пары к происшествию возле аэропорта в Осло.

23 сентября агентство Reuters писало, что датская полиция заявила, что не знает, кто стоит за беспилотниками, замеченными у аэропорта Копенгагена.

В тот же день власти Дании приостановили работу аэропорта Копенгагена, сославшись на обнаружение нескольких беспилотных летательных аппаратов вблизи воздушной гавани.

По информации датской полиции, над территорией аэропорта были замечены от двух до четырех «крупных» дронов.

Согласно данным сервиса Flightradar24, все взлеты и посадки самолетов были остановлены с 21:26 по московскому времени из-за сообщений о беспилотниках. Как минимум одиннадцать рейсов были перенаправлены в другие аэропорты.

Также издание Aftonbladet сообщало, что в небе над военным объектом в Осло, Норвегия, вечером 22 сентября заметили дроны, в связи с этим военнослужащие подняли тревогу.

Ранее глава МИД Польши выступил с предупреждением в адрес России из-за БПЛА.