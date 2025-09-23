Над военным объектом Норвегии заметили беспилотники

Aftonbladet: над военным объектом в Осло заметили дроны

В небе над военным объектом в Осло, Норвегия, вечером 22 сентября заметили дроны, в связи с этим военнослужащие подняли тревогу. Об этом сообщает издание Aftonbladet.

В публикации отмечается, что беспилотники заметили военные базы. Сразу после этого в городе была объявлена полицейская операция. По ее результатам были задержаны два гражданина Сингапура.

Представители правоохранительных органов выясняют, зачем подозреваемые находились рядом с военным объектом, а также каким образом они связаны с беспилотниками.

До этого сообщалось, что власти Дании приостановили работу аэропорта Копенгагена, сославшись на обнаружение нескольких беспилотных летательных аппаратов вблизи воздушной гавани.

По информации датской полиции, над территорией аэропорта были замечены от двух до четырех «крупных» дронов.

Ранее министр иностранных дел Польши в ООН выступил с предупреждением в адрес России из-за БПЛА.