В Копенгагене не знают, кто стоит за БПЛА, замеченными у аэропорта

Reuters: власти Дании не знают, кто стоит за дронами у аэропорта Копенгагена
true
true
true
close
Shutterstock

Датская полиция заявила, что не знает, кто стоит за беспилотниками, замеченными у аэропорта Копенгагена. Об этом пишет Reuters.

«Не знаем, кто стоял за полетами дронов... дроны появились с разных направлений», — поделились в силовом ведомстве.

23 сентября власти Дании приостановили работу аэропорта Копенгагена, сославшись на обнаружение нескольких беспилотных летательных аппаратов вблизи воздушной гавани.

По информации датской полиции, над территорией аэропорта были замечены от двух до четырех «крупных» дронов.

Согласно данным сервиса Flightradar24, все взлеты и посадки самолетов были остановлены с 21:26 по московскому времени из-за сообщений о беспилотниках. Как минимум одиннадцать рейсов были перенаправлены в другие аэропорты.

Также издание Aftonbladet сообщало, что в небе над военным объектом в Осло, Норвегия, вечером 22 сентября заметили дроны, в связи с этим военнослужащие подняли тревогу.

Ранее министр иностранных дел Польши в ООН выступил с предупреждением в адрес России из-за БПЛА.

