С десятого этажа московской высотки выпал трехлетний ребенок

В Москве из 25-этажного высотного дома по ул. Удальцова выпал трехлетний ребенок из окна квартиры на десятом этаже. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

После падения ребенок упал на козырек. На место происшествия немедленно прибыли скорая помощь и полиция. Позднее стало известно, что ребенок выжил – спасатели спустили его с козырька, чтобы передать врачам скорой помощи.

До этого пятиклассница выпала из окна шестого этажа в Санкт-Петербурге – она сорвалась с балкона в доме на улице Мечникова и получила переломы нескольких ребер, таза и позвоночника, закрытую черепно-мозговую травму, ушибы легких, сердца и других внутренних органов. После происшествия ее доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее четырехлетний ребенок упал с 8-го этажа в Омске.