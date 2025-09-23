За неделю в России заразились ОРВИ почти на 200 тысяч человек больше

SHOT: в России число заболевших ОРВИ за неделю выросло почти на 30%

За последнюю неделю в России число заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) увеличилось почти на 30% и превысило 899 тысяч человек. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По сравнению с предыдущей неделей количество заболевших выросло примерно на 200 тысяч человек.

Специалисты объяснили рост характерной сезонной динамикой: увеличение числа случаев связано с окончанием отпусков и формированием новых детских коллективов в школах и детских садах.

За тот же период зарегистрировано 14,8 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Россиян продолжают призывать к соблюдению профилактических мер: мыть руки, проветривать помещения и при первых симптомах обращаться к врачу.

Заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко предупредил, что пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в этом году может начаться в России в декабре.

