На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

За неделю в России заразились ОРВИ почти на 200 тысяч человек больше

SHOT: в России число заболевших ОРВИ за неделю выросло почти на 30%
true
true
true
close
Shutterstock

За последнюю неделю в России число заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) увеличилось почти на 30% и превысило 899 тысяч человек. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По сравнению с предыдущей неделей количество заболевших выросло примерно на 200 тысяч человек.

Специалисты объяснили рост характерной сезонной динамикой: увеличение числа случаев связано с окончанием отпусков и формированием новых детских коллективов в школах и детских садах.

За тот же период зарегистрировано 14,8 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Россиян продолжают призывать к соблюдению профилактических мер: мыть руки, проветривать помещения и при первых симптомах обращаться к врачу.

Заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко предупредил, что пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в этом году может начаться в России в декабре.

Ранее россиянам назвали главные правила по защите от гриппа и ОРВИ осенью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами