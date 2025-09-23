На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам назвали главные правила по защите от гриппа и ОРВИ осенью

Врач Уланкина: не заболеть ОРВИ и гриппом осенью поможет комплексная защита
Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Осенью возрастает риск заболеть ОРВИ и гриппом, поэтому в качестве профилактики заражения важно применять комплексный подход к защите организма. Начинать следует с укрепления местного иммунитета слизистых оболочек, рассказала RT врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

Отметим, что именно осенью организм человека наиболее чувствителен к дефициту микроэлементов, в том числе кальция и магния. Их нехватка вызывает усталость, бессонницу, судороги и снижение концентрации, предупредила в беседе с газетой «Известия» врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина. Она отметила, что в межсезонье полезно поддержать организм за счет питания или, при необходимости, — биодобавок. Употреблять добавки она посоветовала в хелатных формах кальция и магния, так как они лучше усваиваются организмом.

Что касается конкретных мер защиты от вирусов, то важно поддерживать здоровье слизистых, контролируя влажность воздуха в помещениях. По словам Уланкиной, слишком сухой воздух снижает защитные свойства дыхательных путей, поэтому, при отсутствии увлажнителей, можно развешивать на батареях мокрую ткань.

Второе важное правило – это составление полноценного и сбалансированного рациона питания, который должен включать в себя продукты, богатые цинком, селеном и витамином С. В их числе медик назвала тыквенные семечки, говядину, бразильские орехи, рыбу, шиповник, квашеную капусту.

«Не стоит забывать и о витамине D, дефицит которого резко снижает противовирусную защиту, — его уровень лучше проверять при помощи анализов крови и по рекомендации врача добавлять в рацион богатые этим витамином продукты либо принимать специальные витаминные добавки», — добавила специалист.

Третье важное правило – это регулярная физическая нагрузка, причем это может быть просто ходьба, езда на велосипеде, прогулка с собакой и так далее. Важно, чтобы во время сезонных перемен не было чрезмерно интенсивных тренировок, так как они могут ослабить защитные силы организма, предупредила врач. Она также напомнила о важности следования гигиеническим требованиям, напомнив, что после возвращения с улицы важно мыть руки с мылом, так как это позволяет уничтожить до 80-90% патогенных микроорганизмов.

Ранее россиян предупредили об опасности употребления спиртного во время ОРВИ и гриппа.

