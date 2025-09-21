На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, когда начнется пик заболеваемости гриппом и ОРВИ

Онищенко: пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в России начнется в декабре
Shutterstock/FOTODOM

Пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в этом году может начаться в России в декабре. Об этом сообщил РИА Новости заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

«Подъем заболеваемости в этом году, скорее всего, начнется в декабре, настоящий, уже с высокими цифрами, затем — после школьных каникул зимних, после 10 января», — рассказал Онищенко.

По его словам, на протяжении двух-трех недель наблюдается подъем заболеваемости, затем около четырех недель длится плато на высоких цифрах, а далее начинается снижение. Академик уточнил, что в этом году ожидается умеренная эпидемия, однако не исключил и более интенсивного развития болезни с появлением новых, агрессивных штаммов.

До этого врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, как избежать заражения ОРВИ или гриппом при болеющем родственнике. Она посоветовала, по возможности, изолировать больного в отдельной комнате. Если такой возможности нет, то важно избегать близких контактов. И самое главное, по словам врача, следить за своим иммунитетом: сбалансированно питаться, достаточно спать и защищать слизистые.

Ранее девушка думала, что у нее грипп, но попала в больницу и лишилась ног.

